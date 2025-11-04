Exteriérové nástěnné svítidlo Fuzo
Své Hue nyní můžete rozšířit i ven. Nástěnné svítidlo Fuzo lze připojit ke stávajícímu můstku Hue a vy tak budete moci využívat veškeré funkce, jako je plánování a ovládání světel mimo domov. Svítidlo je vysoce výkonné a dokáže vás doma opravdu uvítat. Balení neobsahuje můstek Philips Hue.
- White
- Je vyžadován Hue Bridge
- Integrované LED
- Teplé bílé světlo (2700 K)
- Napájení ze sítě
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Kov