*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
G93 kulová – chytrá žárovka s paticí E27
Kulatá žárovka LED s konstrukcí se stočeným vláknem vtiskne vaší domácnosti osobitý styl. Žárovky s vláknem se sice nesou na vlně retro stylu, pořád jsou ale moderní a zvládnou všechno, co umí ostatní chytré žárovky, včetně stmívání a zjasňování.
Nejzajímavější výrobky
- White Filament
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Retro žárovka s měkkým bílým světlem
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Spojení retro stylu a moderních funkcí
Získejte populární vzhled Edisonových žárovek s typickým žhnoucím, zakrouceným vláknem uvnitř průhledné koule, pomocí žárovek s chytrým vláknem. Tyto chytré LED žárovky v retro stylu v sobě spojují vzhled a funkce jednoduchého klasického stylu s možnostmi chytrého osvětlení řady Philips Hue.
Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel
Aplikace Hue Bluetooth vám umožňuje ovládat chytré osvětlení Hue v jedné místnosti u vás doma.Můžete přidat až deset chytrých světel a ovládat je jednoduchým stisknutím tlačítka na vašem mobilním zařízení.
Ovládejte světla hlasem*
Ovládejte světla hlasem, abyste měli dokonalé pohodlí. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel v místnosti, ale i třeba jediné svítidlo. * Funguje se zařízením Google Assistant a Amazon Alexa.
Navoďte si správnou atmosféru jemným bílým světlem
Žárovky a svítidla Hue vyzařují jemné bílé světlo. Tato chytrá světla lze stmívat (od jasného denního osvětlení až po slabé noční osvětlení), abyste svoji domácnost mohli naplnit ideální intenzitou teplého světla právě tehdy, kdy se vám to hodí.
Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení
Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
95x150