Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Filament Sada s 1 kusem kulové žárovky G125 B22 s tradičním vzhledem

Sada s 1 kusem kulové žárovky G125 B22 s tradičním vzhledem

Kulatá žárovka LED s konstrukcí se stočeným vláknem vtiskne vaší domácnosti osobitý styl. Žárovky s vláknem se sice nesou na vlně retro stylu, pořád jsou ale moderní a zvládnou všechno, co umí ostatní chytré žárovky, včetně stmívání a zjasňování.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White Filament
  • S podporou Bluetooth
  • S podporou Hue Bridge
  • Retro žárovka s měkkým bílým světlem
  • Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    190x5

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné