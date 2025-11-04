Sada s 1 kusem kulové žárovky G125 E27 s tradičním vzhledem
Kulatá žárovka LED s konstrukcí se stočeným vláknem vtiskne vaší domácnosti osobitý styl. Žárovky s vláknem se sice nesou na vlně retro stylu, pořád jsou ale moderní a zvládnou všechno, co umí ostatní chytré žárovky, včetně stmívání a zjasňování.
Nejzajímavější výrobky
- White Filament
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Retro žárovka s měkkým bílým světlem
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
126x198