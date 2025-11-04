Sada s 1 kusem standardní žárovky A60 B22 s tradičním vzhledem
Tato regulovatelná LED žárovka s paticí B22 s vláknem vtiskne standardním svítidlům retro styl. Přitom je ale pořád moderní a zvládne všechno, co umí ostatní chytré žárovky, včetně stmívání a zjasňování.
Nejzajímavější výrobky
- White Filament
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Retro žárovka s měkkým bílým světlem
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
113x2