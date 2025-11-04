Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Filament Svíčka – chytrá žárovka s paticí E14

Svíčka – chytrá žárovka s paticí E14

Pořiďte si stylové žárovky s klasickým vzhledem v menší velikosti. Svíčkové žárovky Filament mají stočené vnitřní vlákno a patici E14 a jsou ideální pro malá svítidla, kterým chcete dodat moderní nádech retro stylu.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White Filament
  • S podporou Bluetooth
  • S podporou Hue Bridge
  • Měkké bílé světlo
  • Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    39,2x117

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné