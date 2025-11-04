Svíčka – chytrá žárovka s paticí E14
Pořiďte si stylové žárovky s klasickým vzhledem v menší velikosti. Svíčkové žárovky Filament mají stočené vnitřní vlákno a patici E14 a jsou ideální pro malá svítidla, kterým chcete dodat moderní nádech retro stylu.
- White Filament
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Měkké bílé světlo
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
39,2x117