Sada 1 kusu, lustr P45
Vylepšete si i ta nejmenší svítidla (například nástěnné nebo stolní lampy) žárovkou Philips Hue P45 E14. Teplé bílé světlo této malé žárovky můžete regulovat pomocí technologie Bluetooth. Pokud přidáte Hue Bridge, budete mít přístup k celé řadě funkcí.
Nejzajímavější výrobky
- White
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Měkké bílé světlo
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
45x77