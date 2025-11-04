Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Sada 2 kusů, lustr P45

Sada 2 kusů, lustr P45

Vylepšete si i ta nejmenší svítidla (například nástěnné nebo stolní lampy) dvěma žárovkami Philips Hue P45 E14. Teplé bílé světlo těchto malých žárovek můžete regulovat pomocí technologie Bluetooth. Pokud přidáte Hue Bridge, budete mít přístup k celé řadě funkcí.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White
  • S podporou Bluetooth
  • S podporou Hue Bridge
  • Měkké bílé světlo
  • Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    45x77

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné