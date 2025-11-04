Sada 2 kusů, lustr P45
Vylepšete si i ta nejmenší svítidla (například nástěnné nebo stolní lampy) dvěma žárovkami Philips Hue P45 E14. Teplé bílé světlo těchto malých žárovek můžete regulovat pomocí technologie Bluetooth. Pokud přidáte Hue Bridge, budete mít přístup k celé řadě funkcí.
Nejzajímavější výrobky
- White
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Měkké bílé světlo
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
45x77