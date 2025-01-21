*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Sada po dvou, GU10
Rozšiřte svůj systém osvětlení a získejte díky těmto dvěma plně regulovatelným bílým žárovkám Philips Hue pro patice GU10 pohodlné a hřejivé bílé světlo. Připojte svá světla k můstku Hue Bridge a využívejte kompletní možnosti ovládání a funkcí chytrého osvětlení.
- White
- Je vyžadován Hue Bridge
- 2 x GU10
- Teplé bílé světlo
- Stmívatelné
- Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Pomocí chytrého osvětlení můžete předstírat, že jste doma
Aplikace Philips Hue umožňuje naplánovat rutinní úkony osvětlení, i když jste mimo domov. Chytré osvětlení se zapne ve vámi nastavený čas, někdy i o pár minut dříve nebo později, takže opravdu nikdo nepozná, že doma nejste.
Přicházejte do domova naplněného světlem
Nastavte aplikaci Philips Hue tak, aby poznala, když se blížíte domů. Než vystoupíte z vozu nebo vkročíte na chodník, automaticky se rozsvítí vámi vybraná chytrá světla.
Ovládání chytrého osvětlení i na dálku
Aplikace Hue vám poskytuje úplnou kontrolu nad chytrými světly, i když nejste právě doma. Vypněte a zapněte světla na dálku jen přes aplikaci. Získáte jistotu, že domácí osvětlení bude vždycky podle vašich představ.
Ztlumení bez nutnosti instalace
Vyzkoušejte garantované jemné ztlumení světla se systémem Philips Hue. Ani příliš zářivé, ani příliš tmavé – přesně podle vašich představ. Obejdete se bez kabelů, elektrikáře a náročné montáže.
Ovládejte světla hlasem
Při připojení k můstku Hue Bridge můžete spárovat světla se systémy Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant a ovládat osvětlení pomocí hlasu. Jednoduché hlasové pokyny lze využít k zapínání a vypínání světla, úpravě jasu nebo nastavení světelné scény.
Připojte světla k můstku Hue Bridge, který umožňuje chytré osvětlení ovládat
Tento výrobek vyžaduje připojení k můstku Hue Bridge, který umožňuje využívat možnosti ovládání a chytré funkce. Ovládejte světla pomocí aplikace Philips Hue, nastavujte časovače, pravidelné činnosti, přidávejte nebo odebírejte světla a využívejte další funkce. *Můstek Hue Bridge se prodává samostatně
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
50x57