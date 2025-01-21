Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Sada po dvou, GU10

Sada po dvou, GU10

Rozšiřte svůj systém osvětlení a získejte díky těmto dvěma plně regulovatelným bílým žárovkám Philips Hue pro patice GU10 pohodlné a hřejivé bílé světlo. Připojte svá světla k můstku Hue Bridge a využívejte kompletní možnosti ovládání a funkcí chytrého osvětlení.

Nejzajímavější výrobky

  • White
  • Je vyžadován Hue Bridge
  • 2 x GU10
  • Teplé bílé světlo
  • Stmívatelné
  • Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Zobrazit všechny produktové specifikace
Najděte příručku pro výrobek
Pomocí chytrého osvětlení můžete předstírat, že jste doma

Aplikace Philips Hue umožňuje naplánovat rutinní úkony osvětlení, i když jste mimo domov. Chytré osvětlení se zapne ve vámi nastavený čas, někdy i o pár minut dříve nebo později, takže opravdu nikdo nepozná, že doma nejste.

Přicházejte do domova naplněného světlem

Nastavte aplikaci Philips Hue tak, aby poznala, když se blížíte domů. Než vystoupíte z vozu nebo vkročíte na chodník, automaticky se rozsvítí vámi vybraná chytrá světla.

Ovládání chytrého osvětlení i na dálku

Aplikace Hue vám poskytuje úplnou kontrolu nad chytrými světly, i když nejste právě doma. Vypněte a zapněte světla na dálku jen přes aplikaci. Získáte jistotu, že domácí osvětlení bude vždycky podle vašich představ.

Ztlumení bez nutnosti instalace

Vyzkoušejte garantované jemné ztlumení světla se systémem Philips Hue. Ani příliš zářivé, ani příliš tmavé – přesně podle vašich představ. Obejdete se bez kabelů, elektrikáře a náročné montáže.

Ovládejte světla hlasem

Při připojení k můstku Hue Bridge můžete spárovat světla se systémy Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant a ovládat osvětlení pomocí hlasu. Jednoduché hlasové pokyny lze využít k zapínání a vypínání světla, úpravě jasu nebo nastavení světelné scény.

Připojte světla k můstku Hue Bridge, který umožňuje chytré osvětlení ovládat

Tento výrobek vyžaduje připojení k můstku Hue Bridge, který umožňuje využívat možnosti ovládání a chytré funkce. Ovládejte světla pomocí aplikace Philips Hue, nastavujte časovače, pravidelné činnosti, přidávejte nebo odebírejte světla a využívejte další funkce. *Můstek Hue Bridge se prodává samostatně

    50x57

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu