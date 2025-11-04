Sada se 1 kusy A67 E27
Se žárovkou Philips Hue White A67, která nabízí vynikající světlený tok 1600 lumenů (odpovídá 100 W) a bezdrátové stmívání, získáte jasné světlo v místnostech, jako je garáž nebo kuchyně, nebo měkčí světlo, které se hodí kamkoli. Připojením k můstku Hue Bridge si zajistíte přístup ke komplexní sadě chytrých funkcí osvětlení.
- White
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Silné a jasné bílé světlo
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
67x131