Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Sada se 1 kusy A67 E27

Sada se 1 kusy A67 E27

Se žárovkou Philips Hue White A67, která nabízí vynikající světlený tok 1600 lumenů (odpovídá 100 W) a bezdrátové stmívání, získáte jasné světlo v místnostech, jako je garáž nebo kuchyně, nebo měkčí světlo, které se hodí kamkoli. Připojením k můstku Hue Bridge si zajistíte přístup ke komplexní sadě chytrých funkcí osvětlení.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White
  • S podporou Bluetooth
  • S podporou Hue Bridge
  • Silné a jasné bílé světlo
  • Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    67x131

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné