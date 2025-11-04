Sada se 2 kusy E27
Tyto dvě chytré LED žárovky s paticí E27 s měkkým bílým světlem vám elegantně nasvítí jakékoli místo v domácnosti. Hodí se pro většinu standardních svítidel a mají možnost okamžitého bezdrátového stmívání.
Nejzajímavější výrobky
- White
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Měkké bílé světlo
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
61x110