Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Sada se 2 kusy E27

Sada se 2 kusy E27

Tyto dvě chytré LED žárovky s paticí E27 s měkkým bílým světlem vám elegantně nasvítí jakékoli místo v domácnosti. Hodí se pro většinu standardních svítidel a mají možnost okamžitého bezdrátového stmívání.

Položka již není k dispozici

  • White
  • S podporou Bluetooth
  • S podporou Hue Bridge
  • Měkké bílé světlo
  • Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    61x110

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné