Svíčka B39 – chytrá LED žárovka E14
Ve svíčkové žárovce Philips Hue s teplým bílým světlem se snoubí tradiční styl a moderní chytré funkce. Vychutnejte si jemné odstíny teplého bílého světla. Navodíte si doma vyladěnou atmosféru. Žárovka se dá z celkového jasu ztlumit až na pouhá 2 %, aby vydávala jen jemnou záři. Žárovka je oproti předchozí generaci úspornější, díky kompatibilitě s technologií Matter má dokonalou konektivitu s ostatními zařízeními pro chytrou domácnost. Získejte snadné ovládání pomocí aplikace Hue nebo hlasových příkazů s chytrým asistentem. Když si pořídíte Hue Bridge, získáte ještě víc funkcí chytrého osvětlení – ovládání mimo domov, automatizace a napodobování přítomnosti.
Nejzajímavější výrobky
- Až 470 lumenů
- Měkké teplé bílé světlo
- Stmívatelné až na 0,2% jasu
- Ovládání aplikacemi a hlasem
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Navoďte si správnou atmosféru jemným bílým světlem
Žárovky a svítidla Hue vyzařují jemné bílé světlo. Tato chytrá světla lze stmívat (od jasného denního osvětlení až po slabé noční osvětlení), abyste svoji domácnost mohli naplnit ideální intenzitou teplého světla právě tehdy, kdy se vám to hodí.
Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení
Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Tvar svítidla
Nesměrovatelná svíčka
Patice
E14
Stmívatelné
Ano