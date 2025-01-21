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Svíčka B39 – chytrá LED žárovka E14

Ve svíčkové žárovce Philips Hue s teplým bílým světlem se snoubí tradiční styl a moderní chytré funkce. Vychutnejte si jemné odstíny teplého bílého světla. Navodíte si doma vyladěnou atmosféru. Žárovka se dá z celkového jasu ztlumit až na pouhá 2 %, aby vydávala jen jemnou záři. Žárovka je oproti předchozí generaci úspornější, díky kompatibilitě s technologií Matter má dokonalou konektivitu s ostatními zařízeními pro chytrou domácnost. Získejte snadné ovládání pomocí aplikace Hue nebo hlasových příkazů s chytrým asistentem. Když si pořídíte Hue Bridge, získáte ještě víc funkcí chytrého osvětlení – ovládání mimo domov, automatizace a napodobování přítomnosti.

Nejzajímavější výrobky

  • Až 470 lumenů
  • Měkké teplé bílé světlo
  • Stmívatelné až na 0,2% jasu
  • Ovládání aplikacemi a hlasem
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Ovládejte světla hlasem*

Ovládejte světla hlasem*

Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.

Navoďte si správnou atmosféru jemným bílým světlem

Navoďte si správnou atmosféru jemným bílým světlem

Žárovky a svítidla Hue vyzařují jemné bílé světlo. Tato chytrá světla lze stmívat (od jasného denního osvětlení až po slabé noční osvětlení), abyste svoji domácnost mohli naplnit ideální intenzitou teplého světla právě tehdy, kdy se vám to hodí.

Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení

Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení

Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.

Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Tvar svítidla

    Nesměrovatelná svíčka

  • Patice

    E14

  • Stmívatelné

    Ano

Design a provedení

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

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