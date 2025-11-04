Svíčka – chytrá žárovka s paticí E14 (sada 2 kusů)
Tyto žárovky ve tvaru svíce spojují klasický styl s moderními prvky chytrého osvětlení. Jsou vhodné pro standardní patice E14 a poskytují měkké bílé světlo a možnost okamžitého stmívání.
- White
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Měkké bílé světlo
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
39x106