Svíčka – chytrá žárovka s paticí E14
Chytré žárovky s paticí E14 ve tvaru svíce vám zajistí osvětlení v klasickém stylu s moderními prvky. Jsou ideální pro stolní a menší svítidla a poskytují měkké bílé světlo a možnost okamžitého bezdrátového stmívání.
Nejzajímavější výrobky
- White
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Měkké bílé světlo
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
39x106