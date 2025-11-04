Venkovní sloupek Tuar
Své Hue nyní můžete rozšířit i ven. Sloupek Lucca lze připojit k vašemu stávajícímu můstku Hue, čímž získáte všechny funkce, jako je ovládání světel, když nejste doma, geofencing a plánování. Můstek Hue není součástí balení.
- White
- Je vyžadován Hue Bridge
- Včetně žárovky LED E27
- Teplé bílé světlo (2700 K)
- Napájení ze sítě
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Barva
Nerezavějící ocel
Materiál
hliník