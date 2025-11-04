Podpora
White dimmable LED bulb with a compact rounded shape and a white rectangular wireless dimmer switch with three visible buttons.

Wireless dimming kit, patice E27

Začněte pracovat se sadou pro bezdrátové stmívání Philips Hue a vychutnejte si snadné bezdrátové stmívání světel. Systém funguje okamžitě po vybalení z krabice. Ovládejte žárovku pomocí přiloženého stmívače nebo vše připojte k můstku Hue Bridge, který dovoluje využívat další chytré funkce.

  • White
  • S podporou Hue Bridge
  • 1 × žárovka E27
  • Teplé bílé světlo
  • Stmívatelné
  • Vypínač se stmívačem součástí balení
