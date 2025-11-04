Wireless dimming kit, patice E27
Začněte pracovat se sadou pro bezdrátové stmívání Philips Hue a vychutnejte si snadné bezdrátové stmívání světel. Systém funguje okamžitě po vybalení z krabice. Ovládejte žárovku pomocí přiloženého stmívače nebo vše připojte k můstku Hue Bridge, který dovoluje využívat další chytré funkce.
Nejzajímavější výrobky
- White
- S podporou Hue Bridge
- 1 × žárovka E27
- Teplé bílé světlo
- Stmívatelné
- Vypínač se stmívačem součástí balení
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
62x110