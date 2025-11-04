Startovací sada: 3 chytré žárovky s paticí E27 (1100) + vypínač se stmívačem
S touto základní sadou, která obsahuje tři chytré žárovky s jemným bílým světlem, Hue Bridge a vypínač, můžete začít budovat inteligentní systém osvětlení. Jde o kompletní sadu k ovládání domácího osvětlení a využití všech jeho skvělých funkcí.
- White
- Až 1055 lumenů*
- Teplé bílé světlo
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
61x110