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Wired Dimmer Switch stmívač pro nechytrá světla

Tento produkt je určen pro nechytré osvětlení. Přidejte do ekosystému Philips Hue stmívatelné nechytré osvětlení — abyste je mohli ovládat stejně jako osvětlení Hue. Vypínač se stmívačem dimmer switch vám umožňuje ovládat kromě stávajícího osvětlení Hue i většinu běžného osvětlení a svítidel. Nemusíte svoje starožitné lustry nebo designová svítidla vyměnit. Prostě zařiďte, aby vaše oblíbená svítidla byla chytrá. Po instalaci můžete osvětlení ovládat přes aplikaci Hue, pomocí hlasových asistentů nebo přímo z nástěnného vypínače. Nastavte automatizace podle svého denního režimu a zařaďte osvětlení do scén. Napájeno z domácí elektroinstalace – není třeba měnit baterie. Nainstalujte ho za stávající vypínač (je potřeba tlačítkový vypínač) a užívejte si spolehlivé a pohotové ovládání přes Hue Bridge, i když je Wi-Fi mimo provoz. Pro více informací navštivte web: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Nejzajímavější výrobky

  • Udělá z běžných svítidel chytrá
  • Ovládání chytrých i běžných světel
  • Nastavte automatizace a světelné scény
  • Funguje s nulovým vodičem i bez něj
  • Díky Hue Bridge toho dokážete daleko víc
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Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Syntetika

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Vypínač

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné