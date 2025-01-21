Wired Dimmer Switch stmívač pro nechytrá světla
Tento produkt je určen pro nechytré osvětlení. Přidejte do ekosystému Philips Hue stmívatelné nechytré osvětlení — abyste je mohli ovládat stejně jako osvětlení Hue. Vypínač se stmívačem dimmer switch vám umožňuje ovládat kromě stávajícího osvětlení Hue i většinu běžného osvětlení a svítidel. Nemusíte svoje starožitné lustry nebo designová svítidla vyměnit. Prostě zařiďte, aby vaše oblíbená svítidla byla chytrá. Po instalaci můžete osvětlení ovládat přes aplikaci Hue, pomocí hlasových asistentů nebo přímo z nástěnného vypínače. Nastavte automatizace podle svého denního režimu a zařaďte osvětlení do scén. Napájeno z domácí elektroinstalace – není třeba měnit baterie. Nainstalujte ho za stávající vypínač (je potřeba tlačítkový vypínač) a užívejte si spolehlivé a pohotové ovládání přes Hue Bridge, i když je Wi-Fi mimo provoz. Pro více informací navštivte web: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
Nejzajímavější výrobky
- Udělá z běžných svítidel chytrá
- Ovládání chytrých i běžných světel
- Nastavte automatizace a světelné scény
- Funguje s nulovým vodičem i bez něj
- Díky Hue Bridge toho dokážete daleko víc
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika