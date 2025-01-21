Wired On/Off Switch jednopólový vypínač pro nechytré osvětlení
Tento produkt je určen pro nechytré osvětlení. Přidejte své nechytré osvětlení do ekosystému Philips Hue — abyste je mohli ovládat stejně jako osvětlení Hue. Kabelový vypínač umožňuje ovládat kromě stávajícího osvětlení Hue i většinu běžného osvětlení a svítidel. Nemusíte svoje starožitné lustry nebo designová svítidla vyměnit. Prostě zařiďte, aby vaše oblíbená svítidla byla chytrá. Po instalaci můžete osvětlení ovládat přes aplikaci Hue, pomocí hlasových asistentů nebo přímo z nástěnného vypínače. Nastavte časovače a plány podle svého každodenního režimu. Napájeno z domácí elektroinstalace – není třeba měnit baterie. Nainstalujte ho za vypínač nebo do stropu nad svítidlem, kde je k dispozici nulový vodič. Užijte si spolehlivé a rychlé ovládání s Hue Bridge, i když je Wi-Fi mimo provoz. Pro více informací navštivte web: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
Nejzajímavější výrobky
- Udělá z běžných svítidel chytrá
- Ovládání chytrých i běžných světel
- Nastavujte časovače a rutiny
- Bez baterie, vyžadován nulový vodič
- Díky Hue Bridge toho dokážete daleko víc
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika