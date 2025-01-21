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Wired On/Off Switch jednopólový vypínač pro nechytré osvětlení

Tento produkt je určen pro nechytré osvětlení. Přidejte své nechytré osvětlení do ekosystému Philips Hue — abyste je mohli ovládat stejně jako osvětlení Hue. Kabelový vypínač umožňuje ovládat kromě stávajícího osvětlení Hue i většinu běžného osvětlení a svítidel. Nemusíte svoje starožitné lustry nebo designová svítidla vyměnit. Prostě zařiďte, aby vaše oblíbená svítidla byla chytrá. Po instalaci můžete osvětlení ovládat přes aplikaci Hue, pomocí hlasových asistentů nebo přímo z nástěnného vypínače. Nastavte časovače a plány podle svého každodenního režimu. Napájeno z domácí elektroinstalace – není třeba měnit baterie. Nainstalujte ho za vypínač nebo do stropu nad svítidlem, kde je k dispozici nulový vodič. Užijte si spolehlivé a rychlé ovládání s Hue Bridge, i když je Wi-Fi mimo provoz. Pro více informací navštivte web: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Nejzajímavější výrobky

  • Udělá z běžných svítidel chytrá
  • Ovládání chytrých i běžných světel
  • Nastavujte časovače a rutiny
  • Bez baterie, vyžadován nulový vodič
  • Díky Hue Bridge toho dokážete daleko víc
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Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Syntetika

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Vypínač

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné