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Wired Wall Switch modul pro chytrá světla (1 balení)

Tento produkt je určen pro chytré osvětlení. Kabelový modul zajistí, že vaše světla Philips Hue zůstanou napájená a ovladatelná — i když někdo vypne nástěnný vypínač. Napájeno z domácí elektroinstalace – není třeba měnit baterie. Nainstalujte ho za vypínač nebo do stropu nad svítidlem, kde je k dispozici nulový vodič. Po instalaci můžete pomocí stávajícího vypínače ovládat osvětlení v místnostech a zónách, nebo přecházet mezi oblíbenými přednastavenými scénami jednoduchým přepnutím. Vyžaduje Hue Bridge, který používá spolehlivé připojení Zigbee pro lokální ovládání, takže vaše osvětlení bude fungovat i při výpadku Wi-Fi. Pro více informací navštivte web: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Nejzajímavější výrobky

  • Postarejte se, abyste měli osvětlení Hue v dosahu
  • Způsob, jak ze stávajících vypínačů udělat chytré
  • Ovládejte osvětlení, místnosti i zóny
  • Bez baterie, vyžadován nulový vodič
  • Vyžaduje Hue Bridge
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Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Syntetika

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

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