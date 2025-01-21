*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Přízemní bodová / hrotová svítidla Puled, 4,6 W GU10
Toto originální černé bodové svítidlo Philips Puled dodá noční zahradě půvab. Vyzařuje teplé bílé světlo, které v noci zahradu oživí při rodinné večeři nebo venkovním setkání.
- 2700 K
- Černá
- Odolné proti vodě
Dekorativní venkovní osvětlení
Venkovní osvětlení dokáže zkrášlit podobu vaší zahrady nebo venkovních prostor – osvětlit poutavé prvky, stylově nasvítit cestičky nebo vytvořit ideální prostředí pro nezapomenutelné večery s přáteli a rodinou. To je také důvod, proč společnost Philips přišla s nádherně dekorativními venkovními svítidly, řadou myGarden. Vyznačuje se elegancí a funkčností, díky nimž můžete naplno využít venkovní prostor a vtisknout mu vlastní styl.
Měkké teplé bílé světlo
Teplé bílé světlo vytvoří útulnou atmosféru. Chytré světlo, které se jednoduše přizpůsobí vaší činnosti.
Navrženo pro venkovní použití – odolné proti vodě podle IP44
Toto venkovní svítidlo Philips je navrženo speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Bylo podrobeno přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Toto venkovní svítidlo je zkonstruováno se stupněm krytí IP44. Je tedy chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek nejčastěji používaný ve venkovním prostředí, kam se ideálně hodí.
Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo
Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a opravdového skla.
Nastavitelné bodové světlo
Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodové hlavy lampy.
Snadné nastavení pro každé použití
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
hliník
Sklo