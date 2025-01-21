Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt myGarden Přízemní bodová / hrotová svítidla Puled, 4,6 W GU10

Přízemní bodová / hrotová svítidla Puled, 4,6 W GU10

Toto originální černé bodové svítidlo Philips Puled dodá noční zahradě půvab. Vyzařuje teplé bílé světlo, které v noci zahradu oživí při rodinné večeři nebo venkovním setkání.

Nejzajímavější výrobky

  • 2700 K
  • Černá
  • Odolné proti vodě
Zobrazit všechny produktové specifikace
Najděte příručku pro výrobek

Dekorativní venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení dokáže zkrášlit podobu vaší zahrady nebo venkovních prostor – osvětlit poutavé prvky, stylově nasvítit cestičky nebo vytvořit ideální prostředí pro nezapomenutelné večery s přáteli a rodinou. To je také důvod, proč společnost Philips přišla s nádherně dekorativními venkovními svítidly, řadou myGarden. Vyznačuje se elegancí a funkčností, díky nimž můžete naplno využít venkovní prostor a vtisknout mu vlastní styl.

Měkké teplé bílé světlo

Teplé bílé světlo vytvoří útulnou atmosféru. Chytré světlo, které se jednoduše přizpůsobí vaší činnosti.

Navrženo pro venkovní použití – odolné proti vodě podle IP44

Navrženo pro venkovní použití – odolné proti vodě podle IP44

Toto venkovní svítidlo Philips je navrženo speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Bylo podrobeno přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Toto venkovní svítidlo je zkonstruováno se stupněm krytí IP44. Je tedy chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek nejčastěji používaný ve venkovním prostředí, kam se ideálně hodí.

Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a opravdového skla.

Nastavitelné bodové světlo

Nastavitelné bodové světlo

Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodové hlavy lampy.

Snadné nastavení pro každé použití

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Černá

  • Materiál

    hliník

    Sklo

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Zahradní prostor

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Jiné

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu