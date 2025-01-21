Rozšiřující sada nástěnných panelů ve tvaru šestiúhelníku
Panely Nanoleaf, které jsou kompatibilní s Philips Hue prostřednictvím modulu nástěnného svítidla. Ovládejte své panely v aplikaci Hue spolu s ostatním osvětlením. Dostupné pouze při zakoupení s modulem nástěnného svítidla Hue. Neprodává se samostatně.
Nejzajímavější výrobky
- Světelné panely Nanoleaf
- Funguje s Philips Hue přes modul nástěnného svítidla
- Ovládání v aplikaci Hue, hlasem a příslušenstvím
Dynamické světelné scény
Obohaťte si příjemné chvilky o živé světlo. Dynamické scény vám pomohou vytvořit přesně tu správnou atmosféru.
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano