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Rozšiřující sada nástěnných panelů ve tvaru trojúhelníku

Panely Nanoleaf, které jsou kompatibilní s Philips Hue prostřednictvím modulu nástěnného svítidla. Ovládejte své panely v aplikaci Hue spolu s ostatním osvětlením. Dostupné pouze při zakoupení s modulem nástěnného svítidla Hue. Neprodává se samostatně.

Nejzajímavější výrobky

  • Světelné panely Nanoleaf
  • Funguje s Philips Hue přes modul nástěnného svítidla
  • Ovládání v aplikaci Hue, hlasem a příslušenstvím
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Dynamické světelné scény

Dynamické světelné scény

Obohaťte si příjemné chvilky o živé světlo. Dynamické scény vám pomohou vytvořit přesně tu správnou atmosféru.

Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Stmívatelné

    Ano

Design a provedení

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

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