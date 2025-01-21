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Nástěnné svítidlo Philips Hue

Integrujte své nástěnné panely Nanoleaf typu trojúhelník, mini trojúhelník a Hexagon do ekosystému Hue. S modulem nástěnného svítidla Philips Hue můžete ovládat a přizpůsobovat panely Nanoleaf společně s osvětlením Hue, dopřát si tak zážitek z Hue i se svými nástěnnými panely a vytvořit působivý dojem v celé místnosti dokonale odpovídající každé náladě. Zařaďte své panely Nanoleaf do světelných scén, automatizací a harmonogramů pro jednotné chytré osvětlení. Začněte tím, že zacvaknete modul nástěnného svítidla do některého ze svých panelů. Pokud už jste uživatelem Hue a máte doma panely Nanoleaf, toto je nejjednodušší způsob, jak je integrovat do svého ekosystému Hue.

Nejzajímavější výrobky

  • Ovládání přes aplikaci Hue nebo hlasem
  • Ovládání přes aplikace Hue: až 100 panelů
  • Zahrňte do světelných scén světla Nanoleaf
  • Vytvořte zážitek pro celou místnost
  • Pro trojúhelníky a šestihrany Nanoleaf
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Ovládejte světla podle svých představ

Ovládejte světla podle svých představ

Připojte svá světla Philips Hue k můstku a pusťte se do nekonečného objevování nových možností. Ovládejte světla z chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace Philips Hue nebo doplňte do systému spínací prvky, které budou světla aktivovat. Vychutnejte si osvětlení Philips Hue naplno díky časovačům, upozorněním, výstrahám a dalším funkcím. Philips Hue funguje i s technologiemi Amazon Alexa, Apple Homekit a Google Home, které vám umožní ovládat světla hlasem.

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Plast

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

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Technické údaje

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