Nástěnné svítidlo Philips Hue
Integrujte své nástěnné panely Nanoleaf typu trojúhelník, mini trojúhelník a Hexagon do ekosystému Hue. S modulem nástěnného svítidla Philips Hue můžete ovládat a přizpůsobovat panely Nanoleaf společně s osvětlením Hue, dopřát si tak zážitek z Hue i se svými nástěnnými panely a vytvořit působivý dojem v celé místnosti dokonale odpovídající každé náladě. Zařaďte své panely Nanoleaf do světelných scén, automatizací a harmonogramů pro jednotné chytré osvětlení. Začněte tím, že zacvaknete modul nástěnného svítidla do některého ze svých panelů. Pokud už jste uživatelem Hue a máte doma panely Nanoleaf, toto je nejjednodušší způsob, jak je integrovat do svého ekosystému Hue.
Nejzajímavější výrobky
- Ovládání přes aplikaci Hue nebo hlasem
- Ovládání přes aplikace Hue: až 100 panelů
- Zahrňte do světelných scén světla Nanoleaf
- Vytvořte zážitek pro celou místnost
- Pro trojúhelníky a šestihrany Nanoleaf
Ovládejte světla podle svých představ
Připojte svá světla Philips Hue k můstku a pusťte se do nekonečného objevování nových možností. Ovládejte světla z chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace Philips Hue nebo doplňte do systému spínací prvky, které budou světla aktivovat. Vychutnejte si osvětlení Philips Hue naplno díky časovačům, upozorněním, výstrahám a dalším funkcím. Philips Hue funguje i s technologiemi Amazon Alexa, Apple Homekit a Google Home, které vám umožní ovládat světla hlasem.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Plast