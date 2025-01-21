*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Transformátor MR16
Určený k žárovkám Philips Hue MR16. Pomocí tohoto transformátoru vyhovujícího směrnicím o EMI dokážete bezpečně nainstalovat vaše chytré žárovky MR16. Transformátor totiž převádí elektrickou energii v domácnosti na nízké napětí používané žárovkami MR16.
- Určený k žárovkám Hue MR16
- Převádí 230 V na 12 V
- Světelný výkon 15 W
- Životnost až 40 000 hodin
Kompatibilní s většinou transformátorů
Chytré žárovky Philips Hue MR16 fungují, stejně standardní žárovky MR16, na nízkém napětí 12 V – jsou tady kompatibilní s většinou transformátorů.*
Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení
Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Navoďte si správnou atmosféru jemným bílým světlem
Vychutnejte si dokonalý odstín teplého bílého světla, který se hodí k jakémukoli vybavení a pomůže vám při každodenních úkolech. Zcela regulovatelné inteligentní osvětlení Hue White je dokonalým odrazovým můstkem pro nastavení té správné atmosféry ve vašem domově (vysoký světelný tok)
Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem
Proměňte svůj domov s více než 16 miliony barev a ihned vytvořte správnou atmosféru pro každou událost. Jediným stisknutím tlačítka můžete nastavit slavnostní náladu na večírek, proměnit váš obývací pokoj v kino, vylepšit váš domov s barevnými akcenty a mnohem více.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Béžová
Materiál
Syntetika