Venkovní prodlužovací kabel 5 m
Prodlužovací kabel lze použít k prodloužení vzdálenosti mezi napájecím zdrojem a prvním světelným bodem nebo k rozšíření vzdálenosti mezi světelnými body. Celková maximální délka systému na napájecí zdroj je 35 metrů.
- Příslušenství
- Prodlužovací kabel
- Délka 5 m
- Černá
Snadná instalace a rozšíření
Rozjasněte tmavé cesty, osvětlete si pozemek nebo vytvořte jedinečnou atmosféru na terase. Můžete to udělat sami, pomocí bodových světel nebo světelných sloupků Hue. Výrobky jsou napájené nízkým napětím, bezpečně se používají a snadno se instalují. Venkovní osvětlení bez námahy: jednoduše tvořte a rozšiřujte, jak se vám líbí.
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika