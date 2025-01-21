*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Kabelová kamera Secure 2K
Kabelová bezpečnostní kamera Hue 2K v černé barvě se postará o ochranu toho, na čem vám nejvíc záleží. Díky úžasně ostrému 2K videu s vysokou hustotou pixelů uvidíte ve dne i v noci každý detail. Kamera se hodí pro použití v interiéru a exteriéru. Je vybavena chytrou detekcí pohybu, takže vám zajistí nepřetržitou ostrahu. Kromě toho bezproblémově spolupracuje s vašimi světly Hue. Když zjistí aktivitu, spustí světelné výstrahy nebo zapíná světla, takže se z vašeho systému osvětlení stane váš chytrý spojenec v oblasti bezpečnosti.
Nejzajímavější výrobky
- Bezproblémová integrace se světly Philips Hue
- Dostávejte výstrahy, když se detekuje nějaký pohyb
- 2K video, ve kterém vidíte zřetelně každý detail
- Pro použití v interiérech i exteriérech
- Zapojeno pro nepřetržité napájení
Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás
Bridge vám nabízí kompletní sadu funkcí pro zabezpečení chytré domácnosti: světelné a zvukové alarmy, automatizaci simulace přítomnosti a možnost rozšiřovat konfiguraci domácího zabezpečení (nebo chytrého osvětlení).
Mějte přehled, co se doma děje
Dostávejte upozornění rovnou na své mobilní zařízení, kdykoli kamera Secure zaznamená pohyb. Vytvořte zóny aktivit nebo zóny pro balíčky, abyste byli upozorněni podle toho, co bylo původcem pohybu – třeba nějaká osoba, zvíře, vozidlo nebo balíček.
Předstírejte, že jste doma
Využijte kameru Secure se simulací přítomnosti a funkcí obousměrné komunikace a přidejte do zabezpečení své domácnosti další bezpečnostní úroveň, díky které budete klidnější.
Specifikace
Rozměry a hmotnost balení
Rozměry a hmotnost balení
EAN/UPC – výrobek
8721103045027
Čistá hmotnost
504,3 g
Hrubá hmotnost
857,7 g
Výška
140 mm
Délka
146 mm
Šířka
176 mm
Číslo materiálu (12NC)
929004258401