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Kamera na baterie Secure 2K

Bezpečnostní kamera Hue 2K na baterie v černé barvě se postará o ochranu toho, na čem vám nejvíc záleží. Díky úžasně ostrému 2K HD videu s vysokou hustotou pixelů uvidíte ve dne i v noci každý detail. Kamera se hodí pro použití v interiéru a exteriéru. Je vybavena chytrou detekcí pohybu, takže vám zajistí nepřetržitou ostrahu. Kromě toho bezproblémově spolupracuje s vašimi světly Hue. Když zjistí aktivitu, spustí světelné výstrahy nebo zapíná světla, takže se z vašeho systému osvětlení stane váš chytrý spojenec v oblasti bezpečnosti.

Nejzajímavější výrobky

  • Bezproblémová integrace se světly Philips Hue
  • Dostávejte výstrahy, když se detekuje nějaký pohyb
  • 2K video, ve kterém vidíte zřetelně každý detail
  • Pro použití v interiérech i exteriérech
  • Dobíjecí baterie
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Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás

Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás

Bridge vám nabízí kompletní sadu funkcí pro zabezpečení chytré domácnosti: světelné a zvukové alarmy, automatizaci simulace přítomnosti a možnost rozšiřovat konfiguraci domácího zabezpečení (nebo chytrého osvětlení).

Mějte přehled, co se doma děje

Mějte přehled, co se doma děje

Dostávejte upozornění rovnou na své mobilní zařízení, kdykoli kamera Secure zaznamená pohyb. Vytvořte zóny aktivit nebo zóny pro balíčky, abyste byli upozorněni podle toho, co bylo původcem pohybu – třeba nějaká osoba, zvíře, vozidlo nebo balíček.

Předstírejte, že jste doma

Předstírejte, že jste doma

Využijte kameru Secure se simulací přítomnosti a funkcí obousměrné komunikace a přidejte do zabezpečení své domácnosti další bezpečnostní úroveň, díky které budete klidnější.

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Černá

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Kamera

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné