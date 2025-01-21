Kamera na baterie Secure 2K
Bezpečnostní kamera Hue 2K na baterie v bílé barvě se postará o ochranu toho, na čem vám nejvíc záleží. Díky úžasně ostrému 2K videu s vysokou hustotou pixelů uvidíte ve dne i v noci každý detail. Kamera se hodí pro použití v interiéru a exteriéru. Je vybavena chytrou detekcí pohybu, takže vám zajistí nepřetržitou ostrahu. Kromě toho bezproblémově spolupracuje s vašimi světly Hue. Když zjistí aktivitu, spustí světelné výstrahy nebo zapíná světla, takže se z vašeho systému osvětlení stane váš chytrý spojenec v oblasti bezpečnosti.
Nejzajímavější výrobky
- Bezproblémová integrace se světly Philips Hue
- Dostávejte výstrahy, když se detekuje nějaký pohyb
- 2K video, ve kterém vidíte zřetelně každý detail
- Pro použití v interiérech i exteriérech
- Dobíjecí baterie
Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás
Bridge vám nabízí kompletní sadu funkcí pro zabezpečení chytré domácnosti: světelné a zvukové alarmy, automatizaci simulace přítomnosti a možnost rozšiřovat konfiguraci domácího zabezpečení (nebo chytrého osvětlení).
Mějte přehled, co se doma děje
Dostávejte upozornění rovnou na své mobilní zařízení, kdykoli kamera Secure zaznamená pohyb. Vytvořte zóny aktivit nebo zóny pro balíčky, abyste byli upozorněni podle toho, co bylo původcem pohybu – třeba nějaká osoba, zvíře, vozidlo nebo balíček.
Předstírejte, že jste doma
Využijte kameru Secure se simulací přítomnosti a funkcí obousměrné komunikace a přidejte do zabezpečení své domácnosti další bezpečnostní úroveň, díky které budete klidnější.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White