Stolní bezpečnostní kamera Secure 2K
Bílá stolní bezpečnostní kamera Philips Hue 2K se vám postará o zabezpečení interiérů. Vychutnejte si ostré 2K rozlišení pro dokonale ostrý záznam ve dne i v noci. Je kompaktní, takže k vám domů dokonale zapadne. Díky chytré detekci pohybu a obousměrnému zvuku budete ve spojení kdykoli a odkudkoli. Když detekuje pohyb, přepnou se světla Hue do výstražného režimu a osvětlí domácnost, abyste měli lepší zabezpečení.
- Bezproblémová integrace se světly Philips Hue
- Dostávejte výstrahy, když se detekuje nějaký pohyb
- 2K video, ve kterém vidíte zřetelně každý detail
- Součástí balení stylový a kompaktní stolní stojan
Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás
Bridge vám nabízí kompletní sadu funkcí pro zabezpečení chytré domácnosti: světelné a zvukové alarmy, automatizaci simulace přítomnosti a možnost rozšiřovat konfiguraci domácího zabezpečení (nebo chytrého osvětlení).
Mějte přehled, co se doma děje
Dostávejte upozornění rovnou na své mobilní zařízení, kdykoli kamera Secure zaznamená pohyb. Vytvořte zóny aktivit nebo zóny pro balíčky, abyste byli upozorněni podle toho, co bylo původcem pohybu – třeba nějaká osoba, zvíře, vozidlo nebo balíček.
Předstírejte, že jste doma
Využijte kameru Secure se simulací přítomnosti a funkcí obousměrné komunikace a přidejte do zabezpečení své domácnosti další bezpečnostní úroveň, díky které budete klidnější.
Specifikace
Rozměry a hmotnost balení
EAN/UPC – výrobek
8721103045775
Čistá hmotnost
700,9 g
Hrubá hmotnost
1 083,8 g
Výška
140 mm
Délka
219 mm
Šířka
176 mm
Číslo materiálu (12NC)
929004258604