Pohled zpředu zblízka na produkt Secure Stolní bezpečnostní kamera Secure 2K

Stolní bezpečnostní kamera Secure 2K

Bílá stolní bezpečnostní kamera Philips Hue 2K se vám postará o zabezpečení interiérů. Vychutnejte si ostré 2K rozlišení pro dokonale ostrý záznam ve dne i v noci. Je kompaktní, takže k vám domů dokonale zapadne. Díky chytré detekci pohybu a obousměrnému zvuku budete ve spojení kdykoli a odkudkoli. Když detekuje pohyb, přepnou se světla Hue do výstražného režimu a osvětlí domácnost, abyste měli lepší zabezpečení.

Nejzajímavější výrobky

  • Bezproblémová integrace se světly Philips Hue
  • Dostávejte výstrahy, když se detekuje nějaký pohyb
  • 2K video, ve kterém vidíte zřetelně každý detail
  • Součástí balení stylový a kompaktní stolní stojan
Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás

Bridge vám nabízí kompletní sadu funkcí pro zabezpečení chytré domácnosti: světelné a zvukové alarmy, automatizaci simulace přítomnosti a možnost rozšiřovat konfiguraci domácího zabezpečení (nebo chytrého osvětlení).

Mějte přehled, co se doma děje

Dostávejte upozornění rovnou na své mobilní zařízení, kdykoli kamera Secure zaznamená pohyb. Vytvořte zóny aktivit nebo zóny pro balíčky, abyste byli upozorněni podle toho, co bylo původcem pohybu – třeba nějaká osoba, zvíře, vozidlo nebo balíček.

Předstírejte, že jste doma

Využijte kameru Secure se simulací přítomnosti a funkcí obousměrné komunikace a přidejte do zabezpečení své domácnosti další bezpečnostní úroveň, díky které budete klidnější.

Specifikace

Rozměry a hmotnost balení

  • EAN/UPC – výrobek

    8721103045775

  • Čistá hmotnost

    700,9 g

  • Hrubá hmotnost

    1 083,8 g

  • Výška

    140 mm

  • Délka

    219 mm

  • Šířka

    176 mm

  • Číslo materiálu (12NC)

    929004258604

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Kamera

Podporované systémy

Jiné

