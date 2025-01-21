*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Štíhlé stropní svítidlo Hue Devote M
Světlo s dokonale vyváženým a skvělým výkonem. Toto kulaté štíhlé stropní LED svítidlo nabízí miliony odstínů bílého a barevného světla, to všechno v podobě elegantního syntetického rámečku v bílé barvě. Je částečně zapuštěné, čímž získává hloubku, současně je ale jednoduché, takže se hodí jako propracovaný doplněk do každé místnosti.
- Rovnoměrné vyzařování světla
- ⌀ 42,1 cm
- Až 2900 lumenů
- Matná bílá, syntetická
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem
Proměňte svůj domov s více než 16 miliony barev a ihned vytvořte správnou atmosféru pro každou událost. Jediným stisknutím tlačítka můžete nastavit slavnostní náladu na večírek, proměnit váš obývací pokoj v kino, vylepšit váš domov s barevnými akcenty a mnohem více.
Navoďte si správnou atmosféru jemným bílým světlem
Žárovky a svítidla Hue vyzařují jemné bílé světlo. Tato chytrá světla lze stmívat (od jasného denního osvětlení až po slabé noční osvětlení), abyste svoji domácnost mohli naplnit ideální intenzitou teplého světla právě tehdy, kdy se vám to hodí.
Získejte ideální světelná schémata pro vaše každodenní činnosti
Usnadněte si a zpříjemněte den předvolenými světelnými schématy speciálně vytvořenými pro vaše každodenní činnosti: Povzbuzující, Soustředění, Čtení a Relaxační. Dvě scény ve studených tónech, Povzbuzující a Soustředění, vám pomohou zahájit den a soustředit se, scény s teplejším světlem, Čtení a Relaxační, pak využijete, když si budete chtít pohodlně číst nebo nechat svou mysl odpočinout.
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Plast