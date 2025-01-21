Čtvercový panel Aurelle
Tento velký, částečně zapuštěný LED panel v elegantním bílém rámečku z hliníku vyzařuje jednoduchou sofistikovanost. Tisíce odstínů silného, dokonale rovnoměrného bílého světla z něj dělají poutavý prvek pro každý prostor.
Nejzajímavější výrobky
- Rovnoměrné vyzařování světla
- 60 × 60 cm
- Až 2750 lumenů
- Matný bílý hliník
Získejte ideální světelná schémata pro vaše každodenní činnosti
Usnadněte si a zpříjemněte den předvolenými světelnými schématy speciálně vytvořenými pro vaše každodenní činnosti: Povzbuzující, Soustředění, Čtení a Relaxační. Dvě scény ve studených tónech, Povzbuzující a Soustředění, vám pomohou zahájit den a soustředit se, scény s teplejším světlem, Čtení a Relaxační, pak využijete, když si budete chtít pohodlně číst nebo nechat svou mysl odpočinout.
Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení
Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.
Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel
Aplikace Hue Bluetooth vám umožňuje ovládat chytré osvětlení Hue v jedné místnosti u vás doma.Můžete přidat až deset chytrých světel a ovládat je jednoduchým stisknutím tlačítka na vašem mobilním zařízení.
Navoďte si správnou atmosféru teplým až studeným bílým světlem
Tyto žárovky a svítidla vám nabízí bílé světlo v širokém spektru odstínů, od teplé až po studenou. Protože jsou úplně stmívatelné (od jasného světla až po slabé noční osvětlení), můžete světla vyladit na odstín a jas, který bude ideálně vyhovovat vašim každodenním potřebám.
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
hliník