*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
5m světelný pás Flux ultra bright
Získejte v tomto světelném pásu dekorativní a funkční světlo typu „vše v jednom“. Nasviťte stropní výklenky u vás doma úžasně jasným, skutečně bílým světlem, aby vám šly každodenní úkoly líp od ruky. Navoďte si dokonalou atmosféru s výraznými a živými barvami, takže vás každodenní zážitky plně pohltí. Získejte konzistentní barevný přechod díky přesnému míchání barev Chromasync™. Využijte flexibilní instalaci – pásek nastříhejte, znovu používejte nebo prodlužujte, takže se přizpůsobí jakémukoli místu. Získejte úplnou kontrolu, přizpůsobení a personalizované světelné scény s oceňovanou aplikací Hue a hlasovým ovládáním.
Nejzajímavější výrobky
- Customizable scenes and effects
- Chromasync™ precision color blending
- Ultra-bright, true white light
- 4800 lumens
- Cuttable, extendable, and reusable
Dokonalé a snadné ovládání
Ať už chcete vytvořit krásnou světelnou scénu, nastavit efekty odpovídající určité náladě nebo jednoduše ovládat své světelné pásy, můžete tak snadno učinit pomocí aplikace Hue nebo hlasového ovládání. Integrujte světelné pásy se všemi lampami, žárovkami a chytrými ovládacími prvky pomocí Hue Bridge Pro. Bridge Pro vám také umožní ovládat vaše světelné pásy v celé domácnosti odkudkoli na světě a naplánovat automatizaci.
Vynikající světlo stvořené k tomu, aby bylo vidět
Světelný pás OmniGlow přináší nejlepší světelný zážitek ve své třídě. Získejte nejkonzistentnější a nejjednotnější světelnou linii díky technologii OmniGlow a rozptylovacímu návleku, který skrývá LED „body“. OmniGlow je dostatečně odvážné na to, aby zazářilo jako přímé osvětlení a stalo se ústředním designovým bodem vašeho pokoje. Jeho vynikající světelný tok je ideální pro pracovní osvětlení, zatímco jeho pokročilý 16bitový čip zajišťuje ultra plynulé a přirozené dynamické efekty, díky kterým učiní jakýkoli interiér zcela pohlcujícím.
Jasnější a bělejší než kdy dříve
Nechte každý kout zářit jasným, ultra jasným a skutečně bílým světlem. Tyto světelné pásy s vyhrazenými LED diodami s bílým a teplým bílým světlem poskytují nejčistší a nejjasnější tóny bílé. A díky ultra vysokému jasu až 6000 lumenů si užijete i výkonné nasvícení stěn nebo funkční osvětlení, které vám pomůže soustředit se na vaše úkoly nebo každodenní činnosti.
Ozdobte a pozvedněte jakýkoli vnitřní prostor
Vyberte si z barevných odstínů odpovídajících náladě nebo skutečně bílých tónů světla a vytvořte dokonalou atmosféru pomocí rozptýlené záře, která nasvítí vaše stěny, podlahy a stropy. Technologie Chromasync™ přináší přesné a konzistentní prolínání barev pro vytvoření plynulých barevných přechodů v každém rohu. Přizpůsobte si svůj prostor krásnými světelnými scénami a dynamickými efekty pro každou náladu a příležitost. Zkraťte je, aby se vešly kamkoli – od rohů po zdi a od stropů po schody.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Barva/barvy
Multi Color
Materiál
Silikon