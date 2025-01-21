*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
5m venkovní světelný pás Flux
Venkovní světelný pás Flux vylepšuje zahrady, terasy i verandy živou dekorativní atmosférou. Technologie Chromasync™ nabízí přesné sladění barev pro krásné přechody. Skryjte pás pro nepřímý efekt osvětlení fasád, stěn a plotů. Užijte si jasné, čistě bílé světlo v různých odstínech pro praktické venkovní osvětlení. Vytvářejte vlastní venkovní osvětlení a dynamické efekty, které lze snadno ovládat pomocí aplikace Hue nebo hlasových příkazů pomocí chytrých asistentů. Instalace tohoto světelného pásu odolného proti vlivům počasí je jednoduchá – připojte ho ke standardní zásuvce pomocí přiloženého nízkonapěťového napájecího zdroje nebo integrujte do stávajícího nízkonapěťového systému.
- Customizable scenes and effects
- Chromasync™ precision color blending
- Bright, true white light
- 3000 lumens
- App and voice control
Získejte naprostou kontrolu bez námahy
Ať už chcete vytvořit krásnou světelnou scénu pro zahradní večírek, vykouzlit efekty odpovídající náladě při večeři na terase nebo jednoduše ovládat své světelné pásy, aby vám pomohly při práci, to vše zvládnete bez námahy pomocí aplikace Hue nebo hlasového ovládání. Integrujte venkovní světelné pásy se všemi venkovními světly Philips Hue pomocí Hue Bridge Pro. Bridge Pro vám také umožní ovládat vaše světelné pásy v celé domácnosti odkudkoli na světě a naplánovat automatizaci.
Vytvořte si neonovou oázu
Ohněte ho, vytvarujte ho, zamilujte si ho. Neonový venkovní světelný pás s flexibilní konstrukcí dokáže svým zářivým neonovým světlem proměnit vaši zahradu nebo předzahrádku v hravý ráj. Použijte jeho přímé světlo vytvořené k upoutání pozornosti, abyste vykouzlili dokonalou atmosféru – od klidné pohody až po pořádnou taneční párty pod hvězdami! Technologie Chromasync™ nabízí přesné sladění barev pro dosažení nádherných neonových přechodů na vašich stromech, rostlinách, fontánách a zahradních zdech. Tento světelný pás odolný proti vlivům počasí nabízí snadnou instalaci – jednoduše ho připojte ke standardní zásuvce pomocí dodaného nízkonapěťového zdroje.
Naplňte noc jasným a skutečně bílým světlem
Zažijte denní světlo po západu slunce s venkovními světelnými pásy. Osvětlete svou zahradu, dvůr a terasu čistě bílými tóny vytvářenými vyhrazenými LED diodami s bílou a teplou bílou barvou. Tyto světelné pásy poskytují dokonalé funkční osvětlení pro jakoukoli venkovní činnost a jsou ideální pro noční zahradničení, sportování po setmění nebo přípravu grilování. Vaše venkovní oáza bude bez ohledu na denní dobu zářit jasněji než kdy dřív!
Proměňte venkovní prostory pomocí světla
Ať prší nebo svítí slunce – naplňte svůj exteriér světlem pro jakékoli roční období. Vyberte si z pestrých barev odpovídajících náladě nebo ze skutečně bílých tónů a vytvořte dokonalou atmosféru nasvícením cest, teras a rostlin. Technologie Chromasync™ přináší přesné a konzistentní prolínání barev pro vytvoření plynulých barevných přechodů v každém rohu. Užijte si kouzelný čas na zahradě s přizpůsobitelnými světelnými scénami a dynamickými efekty. Tyto voděodolné světelné pásy určené pro balkonová zábradlí, terasové stropy nebo schody na verandu jednoduše připojíte k elektrické zásuvce pomocí dodaného nízkonapěťového napájecího zdroje.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Barva/barvy
Multi Color
Materiál
Silikon