Flexibilní konektor Hue Flux, balení 4 ks
Tento kabel umožňuje vytvořit nesvítivé úseky u světelných a ultrajasných světelných pásů Hue Flux a Flux. Stačí vložit 50 cm kabelu kamkoli mezi dva světelné pásy. Jedná se o flexibilní řešení, které je ideální pro obcházení dveřních zárubní, polic, schodů nebo jiných míst, které nechcete osvětlit.
- 50cm konektor pro komplexní uspořádání
- Dokonalý světelný přechod
- Umožňuje přesnou instalaci
- Bezpečné a snadné použití
- Včetně 4 flexibilních konektorů
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
PVC
Plast