Flexibilní konektor Hue Flux, balení 4 ks

Tento kabel umožňuje vytvořit nesvítivé úseky u světelných a ultrajasných světelných pásů Hue Flux a Flux. Stačí vložit 50 cm kabelu kamkoli mezi dva světelné pásy. Jedná se o flexibilní řešení, které je ideální pro obcházení dveřních zárubní, polic, schodů nebo jiných míst, které nechcete osvětlit.

  • 50cm konektor pro komplexní uspořádání
  • Dokonalý světelný přechod
  • Umožňuje přesnou instalaci
  • Bezpečné a snadné použití
  • Včetně 4 flexibilních konektorů
Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    PVC

    Plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Podporované systémy

Jiné