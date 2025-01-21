Gradientní světelný pás Philips Hue Play pro 85"
Vylepšete si zážitek z domácí zábavy se systémem Hue díky gradientnímu světelnému pásu Play pro. Technologie OmniGlow vytváří ultra-hladké, jednotné gradientové efekty osvětlení stěn, které odpovídají obsahu filmů a pořadů. Užijte si filmový zážitek, když jasné scény ožívají živými tóny, zatímco temné momenty působí atmosféricky díky možnosti hlubokého stmívání. Chromasync přináší přesné sladění barev napříč osvětlením Hue. Synchronizujte osvětlení podle svého pomocí aplikace Hue Sync TV, Hue Screen Sync nebo HDMI sync boxu. Když není aktivní synchronizace, použijte světelný pás k vytvoření dokonalé atmosféry při sledování televize. Snadno jej nainstalujete na zadní stranu TV – jej zkrátíte na potřebnou délku a upevníte přiloženými držáky. Snadno ovládejte a přizpůsobte pomocí oceňované aplikace Hue.
Nejzajímavější výrobky
- Výjimečně plynulé přechody při nasvícení stěn
- Technologie OmniGlow
- Přesné sladění barev Chromasync
- Vhodné pro televize do 85 palců
- Je nutné synchronizační zařízení a aplikace Hue
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano