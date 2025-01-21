Konektor Hue Flux, balení 4 ks
Jednoduchá instalace i pro začínající uživatele. Po nastříhání propojíte dva kusy světelného nebo ultrajasného světelného pásu Flux. Konektor je určen ke spojení dvou světelných pásů v přímé linii a následné instalaci podél delšího prostoru bez narušení konzistence nebo kvality osvětlení. Ideální pro použití dlouhých světelných pásů po obvodu místností, v podhledech nebo k osvětlení členitých stropních konstrukcí.
- Spojte 2 části světelného pásku
- 90stupňový rohový konektor
- Zajišťuje jednotné osvětlení
- Vhodné pro kutily
- Včetně 4 rohových konektorů
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Plast