Pohled zpředu zblízka na produkt Světelné pásy Konektor Hue Flux, balení 4ks

Konektor Hue Flux, balení 4 ks

Jednoduchá instalace i pro začínající uživatele. Po nastříhání propojíte dva kusy světelného nebo ultrajasného světelného pásu Flux. Konektor je určen ke spojení dvou světelných pásů v přímé linii a následné instalaci podél delšího prostoru bez narušení konzistence nebo kvality osvětlení. Ideální pro použití dlouhých světelných pásů po obvodu místností, v podhledech nebo k osvětlení členitých stropních konstrukcí.

  • Spojte 2 části světelného pásku
  • 90stupňový rohový konektor
  • Zajišťuje jednotné osvětlení
  • Vhodné pro kutily
  • Včetně 4 rohových konektorů
Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Plast

