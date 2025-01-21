Konzola Hue Flux, balení 10 ks
S těmito speciálně navrženými montážními držáky snadno nainstalujete nebo znovu připevníte světelné a ultrasvětelné pásy Hue Flux a Flux na jakýkoli povrch v domácnosti. Součástí balení jsou šrouby a lepicí páska pro snadnou instalaci pod skříňku nebo na hrubé stěny – ideální pro dlouhé instalace. Průhledné provedení zajišťuje nepřerušované, konzistentní a kvalitní osvětlení.
Nejzajímavější výrobky
- K montáži nebo nalepení na různé povrchy
- Šrouby a lepicí páska součástí balení
- Odolné průhledné provedení
- Jednoduchá instalace světelného pásku
- Včetně 10 držáků
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Průhledná
Materiál
PC