Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Světelné pásy Konzola Hue Flux, balení 10ks

Konzola Hue Flux, balení 10 ks

S těmito speciálně navrženými montážními držáky snadno nainstalujete nebo znovu připevníte světelné a ultrasvětelné pásy Hue Flux a Flux na jakýkoli povrch v domácnosti. Součástí balení jsou šrouby a lepicí páska pro snadnou instalaci pod skříňku nebo na hrubé stěny – ideální pro dlouhé instalace. Průhledné provedení zajišťuje nepřerušované, konzistentní a kvalitní osvětlení.

Nejzajímavější výrobky

  • K montáži nebo nalepení na různé povrchy
  • Šrouby a lepicí páska součástí balení
  • Odolné průhledné provedení
  • Jednoduchá instalace světelného pásku
  • Včetně 10 držáků
Zobrazit všechny produktové specifikace
Najděte příručku pro výrobek

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Průhledná

  • Materiál

    PC

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Podporované systémy

Jiné