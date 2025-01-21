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Philips Hue Play gradientní světelný pás – 65"

Vstupte do světa domácí zábavy Hue s gradientním světelným pásem Play. Tento gradientní televizní světelný pás vytváří barevné efekty osvětlení stěn, které dokonale ladí s obsahem filmů a pořadů díky technologii RGBWWIC. Užijte si filmový zážitek, když jasné scény ožívají živými tóny, zatímco temné momenty působí atmosféricky díky možnosti hlubokého stmívání. Chromasync přináší přesné sladění barev napříč osvětlením Hue. Synchronizujte osvětlení podle svého pomocí aplikace Hue Sync TV, Hue Screen Sync nebo HDMI sync boxu. Pokud zrovna nesynchronizujete, použijte světelný pás k vytvoření ambientního osvětlení pro lepší zážitek ze sledování. Snadno jej nainstalujete na zadní stranu TV – jej zkrátíte na potřebnou délku a upevníte přiloženými držáky. Snadno ovládejte a přizpůsobte pomocí oceňované aplikace Hue.

Nejzajímavější výrobky

  • Přechodové efekty nasvícené stěny
  • Technologie RGBWWIC
  • Přesné sladění barev Chromasync
  • Vhodné pro televize do 65 palců
  • Je nutné synchronizační zařízení a aplikace Hue
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Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Stmívatelné

    Ano

Design a provedení

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Světelný řetěz / světelný pás

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

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