Philips Hue Play gradientní světelný pás – 65"
Vstupte do světa domácí zábavy Hue s gradientním světelným pásem Play. Tento gradientní televizní světelný pás vytváří barevné efekty osvětlení stěn, které dokonale ladí s obsahem filmů a pořadů díky technologii RGBWWIC. Užijte si filmový zážitek, když jasné scény ožívají živými tóny, zatímco temné momenty působí atmosféricky díky možnosti hlubokého stmívání. Chromasync přináší přesné sladění barev napříč osvětlením Hue. Synchronizujte osvětlení podle svého pomocí aplikace Hue Sync TV, Hue Screen Sync nebo HDMI sync boxu. Pokud zrovna nesynchronizujete, použijte světelný pás k vytvoření ambientního osvětlení pro lepší zážitek ze sledování. Snadno jej nainstalujete na zadní stranu TV – jej zkrátíte na potřebnou délku a upevníte přiloženými držáky. Snadno ovládejte a přizpůsobte pomocí oceňované aplikace Hue.
Nejzajímavější výrobky
- Přechodové efekty nasvícené stěny
- Technologie RGBWWIC
- Přesné sladění barev Chromasync
- Vhodné pro televize do 65 palců
- Je nutné synchronizační zařízení a aplikace Hue
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano