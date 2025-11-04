Prodloužení světelného pásu Hue Flux, 10 m
Toto snadno použitelné prodloužení pro světelné a ultrajasné světelné pásy Hue Flux je ideální k osvětlení dlouhých chodeb, stropních výklenků a větších kuchyňských skříněk. Získejte jednolité osvětlení bez kompromisů v atmosféře nebo kvalitě. Do každého kouta svého domova vneste barevné přechody sytých odstínů a jasné, přirozeně bílé světlo. Technologie Chromasync™ zajišťuje přesné prolnutí barev s bezchybným výsledkem.
- 10m prodloužení světelného pásku
- Snadná instalace
- Maximální prodloužení 20 m
- Jasné a skutečně bílé světlo
- Přesné míchání barev Chromasync™
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Barva/barvy
Multi Color
Materiál
Silikon