Pohled zpředu zblízka na produkt Světelné pásy Prodloužení světelného pásu Hue Flux, 5m

Prodloužení světelného pásu Hue Flux, 5 m

S tímto jednoduše instalovatelným prodloužením pro světelné a ultrajasné světelné pásy Hue Flux snadno osvětlíte větší vnitřní prostory. Získejte jednolité osvětlení bez kompromisů v atmosféře nebo kvalitě. Do každého kouta svého domova vneste barevné přechody sytých odstínů a jasné, přirozeně bílé světlo. Technologie Chromasync™ zajišťuje přesné prolnutí barev s bezchybným výsledkem.

Nejzajímavější výrobky

  • 5m prodloužení světelného pásku
  • Snadná instalace
  • Maximální prodloužení 20 m
  • Jasné a skutečně bílé světlo
  • Přesné míchání barev Chromasync™
