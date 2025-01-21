Podpora
Prodlužovací kabel světelného pásu Hue Flux, 5 m

Nelámejte si hlavu, kam můžete či nemůžete umístit svůj interiérový světelný a ultrajasný světelný pás Flux. S tímto 5metrovým prodlužovacím kabelem v nenápadném minimalistickém provedení nemusíte řešit vzdálenost světelného pásu od napájení. S jeho pomocí také snadno skryjete napájecí zdroj.  

  • 5m prodlužovací kabel
  • Snadná instalace
  • Nenápadné a minimalistické provedení
  • Bezpečné nízké napětí (IP20)
  • Barva

    White

  • Materiál

    PVC

