Prodlužovací kabel světelného pásu Hue Flux, 5 m
Nelámejte si hlavu, kam můžete či nemůžete umístit svůj interiérový světelný a ultrajasný světelný pás Flux. S tímto 5metrovým prodlužovacím kabelem v nenápadném minimalistickém provedení nemusíte řešit vzdálenost světelného pásu od napájení. S jeho pomocí také snadno skryjete napájecí zdroj.
- 5m prodlužovací kabel
- Snadná instalace
- Nenápadné a minimalistické provedení
- Bezpečné nízké napětí (IP20)
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
PVC