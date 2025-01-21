Rohový konektor Hue Flux, balení 4 ks
S touto sadou jednoduše propojíte již použité světelné a ultrajasné světelné pásy Flux bez ohýbání a poškození. Rohová spojka propojí dva kusy světelných pásů pod úhlem 90 stupňů v rohových ohybech na stropě, pod skřínkami nebo okolo rámů a zrcadel bez narušení konzistence nebo kvality osvětlení.
Nejzajímavější výrobky
- Spojte 2 části světelného pásku
- 90stupňový rohový konektor
- Zajišťuje jednotné osvětlení
- Vhodné pro kutily
- Včetně 4 rohových konektorů
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Plast