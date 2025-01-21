Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Světelné pásy Rohový konektor Hue Flux, balení 4ks

Rohový konektor Hue Flux, balení 4 ks

S touto sadou jednoduše propojíte již použité světelné a ultrajasné světelné pásy Flux bez ohýbání a poškození. Rohová spojka propojí dva kusy světelných pásů pod úhlem 90 stupňů v rohových ohybech na stropě, pod skřínkami nebo okolo rámů a zrcadel bez narušení konzistence nebo kvality osvětlení.

Nejzajímavější výrobky

  • Spojte 2 části světelného pásku
  • 90stupňový rohový konektor
  • Zajišťuje jednotné osvětlení
  • Vhodné pro kutily
  • Včetně 4 rohových konektorů
Zobrazit všechny produktové specifikace
Najděte příručku pro výrobek

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Podporované systémy

Jiné