Základní sada: 3m světelný pás Hue Flux a Bridge Pro
Vykročte do světa inteligentního osvětlení s touto základní sadou obsahující světelný pás Philips Hue Flux a centrálu chytré domácnosti Hue Bridge Pro. Zkrášlete svůj domov nejčistšími odstíny bílého světla a precizním namícháním barev díky technologii Chromasync™. Světelné pásy lze ustřihnout, znovu použít nebo prodloužit na míru libovolného prostoru. Naše nejpokročilejší domácí centrála Bridge Pro na bázi ultrarychlého čipu nabízí rychlejší výkon, větší kapacitu a funkce s umělou inteligencí. Vše můžete nastavit z oceňované aplikace Hue nebo pomocí hlasových příkazů prostřednictvím chytrého asistenta.
Nejzajímavější výrobky
- Přizpůsobitelné scény a efekty
- Přesné míchání barev Chromasync™
- Jasné a skutečně bílé světlo
- Přidejte přes 150 světel a přes 50 příslušenství
- Díky technologii MotionAware™ můžou světla fungovat jako senzory
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Barva/barvy
Multi Color
Materiál
Silikon