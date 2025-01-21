10m světelný pás Hue Essential
Světelný pás Hue Essential představuje způsob, jak jednoduše a dostupně přinést kamkoli k vám domů dekorativní osvětlení, aniž byste museli dělat kompromisy ohledně kvality světla. Světelný pás řady Essential dotváří krásnou atmosféru tím, že na stěnách vytváří proměnlivé přechody barev sladěné s každou vaší náladou nebo příležitostí. Světelný pás se snadno nainstaluje a skryje za televizory, pod knihovnami nebo za nábytek v ložnici. Světelný pás se dá na míru zastřihnout, aby se vám vešel kamkoli. Udělejte první krok do světa chytrého osvětlení Hue – ovládejte světla přes aplikaci Hue nebo asistenta chytré domácnosti hlasem, nastavujte automatizace nebo si vyberte některou z desítek světelných scén.
Rádi byste naskočili do úžasného světa chytrého osvětlení Hue? První krůčky do prostředí Hue vám zajistí světelné pásy LED řady Essential, se kterými to půjde snadno, zábavně a za dobrou cenu. Ať už chcete dekorativní náladové osvětlení zavést jen do jedné místnosti, nebo rovnou do celé domácnosti, světelné pásy Hue Essential jsou přímo nabité těmi nejlepšími funkcemi. Vymysleli jsme je tak, aby dokázaly prostřednictvím barev, scén a hravých efektů (včetně neonových) vyšperkovat jakékoli prostředí. Řada Essential se snadno a rychle instaluje. Stáhněte si oceňovanou aplikaci Hue pro ovládání a přizpůsobení. Světelné pásy Essential jsou také kompatibilní s pokročilými výrobky Hue, abyste své osvětlení mohli pozvednout na vyšší úroveň.
Vdechněte svému domovu život miliony barev. Je to ideální řešení, když byste rádi navodili potřebnou atmosféru na libovolnou příležitost. Ať už chcete navodit náladu na oslavu, společenskou akci nebo si jen dát pohov, světelné pásy Hue Essential jsou ideálním řešením, které díky úžasným efektům pro nasvětlení stěn dokážou proměnit každou místnost jako mávnutím kouzelného proutku. Rádi byste popustili uzdu své tvořivosti? Tak se odvažte a světelné pásy využijte jako přímé osvětlení. Neonové světelné efekty jsou poutavým způsobem, jak zarámovat zrcadla, zvýraznit kontury nábytku... a když chcete vytvořit osobní umělecké dílo, vymodelujte rovnou celé tvary. Ať už relaxujete, nebo slavíte, světelné pásy Hue Essential navodí pro každý okamžik dokonalou atmosféru.
Světelné pásy Hue Essential nabízí víc než jen pouhé osvětlení – promění váš prostor na umělecké plátno, na které malujete štětcem ve formě energického osvětlení na míru. Projděte si v aplikaci Hue galerii scén. Najdete v ní vybranou kolekci barevných světelných scén, které jsou tematicky utříděné, aby padly do každé nálady. Od uklidňujícího tepla savany scény „Západ slunce nad savanou“ až po živé pastelové barvy scény „Cancún“, máme scénu pro každý okamžik. Vyberte si scénu, která odpovídá vaší náladě, nebo si navrhněte vlastní. Také se můžete nechat obklopit dynamickými efekty, jako jsou třpytící se hvězdy nebo konejšivý plápolající krb. Ať už máte jakoukoli náladu, díky světelným pásům řady Essential se může vaše fantazie stát zářivou skutečností!
Hue Bridge a Bridge Pro vám přináší rozsáhlou sadu pokročilých funkcí chytrého osvětlení. Patří mezi ně efekty využívající studené světlo, prostorové osvětlení synchronizované s domácí zábavou, integrace zabezpečení domácnosti Hue Secure prostřednictvím světel a kamer, hlasové ovládání přes chytré asistenty a široká škála chytrých automatizací. Bridge Pro je naše nepokročilejší centrála pro chytré osvětlení. Je rychlejší, podporuje víc světel a příslušenství a přináší i víc funkcí. Oceněná aplikace Hue představuje ten nejintuitivnější a nejkomplexnější způsob, jak organizovat, ovládat a přizpůsobovat všechny světelné pásy Hue Essential i veškeré produkty, které si do své konfigurace přidáte v budoucnu.
