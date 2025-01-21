Obdélníkové nástěnné svítidlo Philips Hue Semeru
Vyneste si atmosféru Hue i ven! Toto exteriérové nástěnné svítidlo se ideálně hodí na terasu, zahradu nebo ke vchodovým dveřím. Přináší vám dekorativní vícesměrové osvětlení v podobě nastavitelné bílé od teplých po studené tóny. Přizpůsobte si každou chvilku od soumraku až do úsvitu - nalaďte atmosféru pro večeři na zahradě nebo relaxaci pod hvězdami. Když padne noc, mějte větší klid. Nastavte světlo na intenzivně bílou, abyste viděli, kdo je venku, nebo snadno našli cestu. Technologie Chromasync se postará o přesné sladění barev napříč světly Hue pro harmonickou atmosféru. Dvouvrstvý světelný difuzér zajišťuje jemné a jednotné osvětlení, tím že vyhlazuje ostré LED tečky a snižuje oslnění. Zároveň zvyšuje odolnost vůči UV záření, aby světlo časem nežloutlo. Nainstalujte si toto svítidlo odolné vůči počasí, s krytím IP44, na stěny nebo stropy domu a získejte tak světlo přesně tam, kde ho potřebujete. Užijte si snadné ovládání i na dálku, díky možnosti přizpůsobení a automatizace přes aplikaci Hue a hlasové asistenty.
Nejzajímavější výrobky
- Nastavitelné bílé a barevné světlo
- Odolný vůči povětrnostním vlivům (IP44)
- Povrchová úprava Powershield proti skvrnám
- Montáž na stěnu nebo strop
- Ovládání aplikacemi a hlasem
Odolné proti vlivům počasí (IP44)
Toto venkovní svítidlo Philips Hue je speciálně navrženo pro použití ve venkovním prostředí a prošlo náročnými testy pro zaručení jeho funkce. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti vodě stříkající z jakéhokoli směru. Jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.
Ovládejte světla podle svých představ
Připojte svá světla Philips Hue k můstku a pusťte se do nekonečného objevování nových možností. Ovládejte světla z chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace Philips Hue nebo doplňte do systému spínací prvky, které budou světla aktivovat. Vychutnejte si osvětlení Philips Hue naplno díky časovačům, upozorněním, výstrahám a dalším funkcím. Philips Hue funguje i s technologiemi Amazon Alexa, Apple Homekit a Google Home, které vám umožní ovládat světla hlasem.
Přidejte si Bridge a zjistěte, co venkovní chytré svítidlo všechno umí
Pokud chcete používat svítidla Philips Hue v exteriéru, budete potřebovat Bridge. Ten jim zpřístupní širokou škálu funkcí chytrého osvětlení. Ovládejte svá světla odkudkoli hlasem, automatizujte je, stahujte automatické aktualizace – a hlavně si v exteriéru svou sbírku chytrého osvětlení dál rozšiřujte.
Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem
Proměňte svůj domov s více než 16 miliony barev a ihned vytvořte správnou atmosféru pro každou událost. Jediným stisknutím tlačítka můžete nastavit slavnostní náladu na večírek, proměnit váš obývací pokoj v kino, vylepšit váš domov s barevnými akcenty a mnohem více.
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ne