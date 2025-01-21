Rampouchové osvětlení Festavia - 8,5 m, 250 LED (zdroj není součástí balení)
Nechte světlo proudit shora a proměňte svůj prostor zářivými barvami. Rampouchové osvětlení Festavia je určeno pro venkovní použití, visí v řadě jemných pramenů, ideální pro zdobení střech nebo balkonů. Rampouchové osvětlení je ideální pro zimní sváteční období nebo každodenní dekorace. Díky odolnosti vůči povětrnostním vlivům a krytí IP54 je můžete nechat venku po celý rok. Každý pramen září v zářivém barevném přechodu různých odstínů nebo v bíle od teplých po studené tóny, takže můžete své prostory přizpůsobit jakékoli příležitosti. Objevte ještě větší magii, když použijete osvětlení Festavia s Hue Bridge! Pro opravdu pohlcující zážitek synchronizujte osvětlení s hudbou a sledujte, jak tančí přesně do rytmu. Díky dokonalé integraci do ekosystému Hue září Festavia v harmonii s vaším venkovním osvětlením Hue a nabízí snadné ovládání a přizpůsobení přes aplikaci Hue a hlasové asistenty. Připojte ji ke svému stávajícímu systému s malým napětím pomocí T-konektoru (prodává se samostatně), nebo vytvořte nový systém s malým napětím přidáním napájecí jednotky (prodává se samostatně).
Nejzajímavější výrobky
- 8,5 m s 250 LED diodami
- Bílé i barevné přechody
- Synchronizace s hudbou a dynamickými efekty
- Nízkonapěťové napájení není součástí balení
- Použití v exteriérech
Speciální styly světelných řetězů
Jakmile nastavíte svou scénu, udělejte ji jedinečnou! Použijte Lineární styl pro barevný přechod v jedné linii, Rozptýlený styl pro náhodné uspořádání barev nebo Zrcadlený styl pro zrcadlení barev od středu řetězce.
Flexibilní i sváteční zároveň
Kolem vánočního stromečku, vetkané do girlandy nebo podél schodů – ať už svítidla Festavia použijete kdekoli, díky jejich flexibilitě bude výzdoba snadno vypadat tak, jak si představujete.
Vlastní nastavení v aplikaci Hue
Nastavte si všechno v aplikaci Hue a získejte okamžitou kontrolu nad světelnými řetězy i všemi ostatními světly. Přes aplikaci Hue můžete taky nastavit automatizace a řadu dalších věcí.
Konstrukce do každého počasí
Provedení odolává vodě či povětrnostním vlivům, takže osvětlení není třeba balit po sezóně a zase rozbalovat na Vánoce, Halloween nebo jiné svátky. Díky dlouhé živostnosti 50 000 hodin jej nemusíte sundávat po řadu let a můžete jej využít při jakékoli příležitosti během roku.
Okamžitě použitelné po jednoduchém zapojení
Kulové světelné řetězy mají nízké napětí, takže je můžete jednoduše zapojit do běžné zásuvky pomocí dodaného napájecího zdroje. Není třeba složitě zapojovat žádné dráty. Kromě toho můžete světelné řetězy přidat do vaší nízkonapěťové sestavy a integrovat je s ostatními světly instalovanými ve venkovním prostoru. Kulové světelné řetězy nelze přímo spojit, ale pomocí dodávaného T-konektoru můžete propojit dva řetězy a poté je zapojit do jednoho napájecího zdroje.
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano