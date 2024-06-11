Rozsáhlá nabídka designů osvětlení pro dekoraci domácnosti. Výrobky označené logem Friends of Hue fungují se systémem Hue.
Výrobky partnerů jsou k dispozici pouze na vybraných trzích.
Světelné zdroje a svítidla
Přirozené světlo, se kterým se budete cítit dobře
Chytré ovládání pomocí Hue Bridge
K dispozici pro interiér a exteriér
Obsahuje světelný zdroj
Světelné zdroje a svítidla Hue
Světelná lišta Philips Hue Play
Vytvořte si zážitek na míru s barevným chytrým světlem pomocí světelné lišty Play – perfektní způsob, jak obohatit multimediální zážitky.
Domácnost s Hue
Osvětlení Friends of Hue
Chytré osvětlení se špičkovým designem
Rozsáhlá nabídka designů osvětlení pro dekoraci domácnosti. Výrobky označené logem Friends of Hue fungují se systémem Hue.